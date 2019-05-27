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Львівщина лідирує серед областей України за рівнем виробництва картоплі

Наталя Дуляба

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Щороку Львівщина виготовляє 1,5-1,8 млн тонн картоплі, тож із таким показником вона є лідером серед інших областей України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У загальній структурі обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції картопля займає майже 17%. Зараз на території області завершується посів картоплі, цим овочем заплановано засадити 93,7 тис. га землі.

Як зауважують в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, за останні три роки рання картопля в області подешевшала. У середньому вітчизняна картопля зараз коштує від 9 до 17 грн/кг, відтак у порівнянні з 2018 роком така ціна є нижчою на 30%.

Імпортну «ранню»  картоплю на ринку представляють виробники з Азербайджану та Франції і продають її на Львівщині від 10 до 20 грн/кг.

Зазначимо, що станом на 24 травня у Львівській області засіяли ярими культурами територію площею 352,8 тис. га, що становить 92% до прогнозу. Найбільше вирощують в області зернові, друге місце займають технічні культури, третє – овочі.

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