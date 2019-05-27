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Львів’ян кличуть на фестиваль ретро-автомобілів «Leopolis Grand Prix»

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 31 травня, у львівському Парку культури імені Богдана Хмельницького на стадіоні «Юність» відбудеться Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Leopolis Grand Prix». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

«Leopolis Grand Prix» – це не лише історична подія для Львова, а й другий етап Кубку України для історичних транспортних засобів», – розповіли  організатори фестивалю.

Цьогоріч впроваджується новий формат – зона сучасних авто. На стадіоні «Юність» автодилери покажуть новинки у світі автомобілів.

Також у парку гості зможуть ознайомитись зі справжньою історією автопрому. Адже вже традиційно парк культури імені Б. Хмельницького перетвориться в окреме ретро-місто.

Зокрема, будуть створені вулиці народів світу, і на кожній з них розмістять автомобілі від виробників цих країн. Смачна кухня, чудова музика від львівських музичних гуртів, різноманітні активності для дітей – це все «Leopolis Grand Prix».

 

Програма заходів на 31 травня:

  • 14:00 – відкриття виставки автомобілів;
  • 14:00 – 17:00 – зустріч учасників та реєстрація;
  • 14:00 – 18:00 – технічний огляд автомобілів;
  • 14:00 – 20:00 – музична програма;
  • 22:00 – закриття парку.

2 червня відбуватимуться заїзди вулицями «Львівського трикутника» (вул.Вітовського – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану).

Офіційний старт з «Львівськими фанфарами» та пробний заїзд трасою «Львівський трикутник» 2 червня о 10:30, а перегони – об 11 годині.

Опісля, з 18:00 до 18:30, триватиме нагородження переможців перегон.

Зазначимо, у фестивалі очікується участь понад 50 автоклубів України та Європи, зокрема, представники з Польщі, Литви, Естонії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Білорусі, Італії та вперше – з Нідерландів.

Додамо, що фестиваль ретро-автомобілів триватиме до 2 червня.

Довідка.

Історія заходу розпочалася 8 вересня 1930 року, коли вулицями Львова стартували перші кільцеві перегони, які через характерну форму траси (трикутник зі зрізаними кутами) отримали назву «Львівський трикутник». Історична траса «Львівський трикутник» 1930-х років була на рівні з «Гран Прі Монако», і вважається передісторією до «Формули-1».

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