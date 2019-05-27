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До Львова привезуть Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері

Вероніка Рой

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До львівського храму святих мучениць Віри, Надії і Любові та їх Матері Софії УГКЦ, що на вул. Віри, Надії, Любові, 10, привезуть Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері. Від завтра львів’яни зможуть помолитися біля цієї ікони. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської міської ради.

 

Чудотворна ікона перебуватиме у цьому храмі до 2 червня 2019 року. Двері церкви упродовж цього часу будуть відчинені з 07.00 до 20.00 год.

«Від завтрашнього ранку львів’яни зможуть відвідувати ікону і молитися біля неї. Ікона Зарваницької Божої Матері є чудотворною, біля неї молилися два Святіших Отці — Папа Римський Іван Павло ІІ, коли перебував в Україні, а у жовтні 2018 року — Святіший Отець Папа Франциск у Ватикані особисто благословив золоті корони для цієї ікони та помолився перед цим образом. Згадана ікона часто перебуває у різних греко-католицьких храмах. І всюди люди моляться перед нею та відбувається різна кількість чудес, зцілень, які навіть зафіксовані медиками. Тому вона подорожує зараз до нас на наше прохання. І будемо молитися у різних наміреннях, яких потребує кожна душа, кожна родина», — розповів парох храму святих мучениць Віри, Надії і Любові о. Андрій Корчагін.

Додамо, що щороку до Зарваниці відбуваються численні прощі, а найбільша — Всеукраїнська, збирає тисячі людей з різних куточків України та світу. Люди вірять у ласку Божої Матері і просять у неї благословення.

Фото: ЛМР

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