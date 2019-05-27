До кінця року у Львові 62 науковці отримуватимуть спеціальні стипендії

Аби розвивати науково-технічний потенціал, міська рада вперше запровадила Львівську систему дослідників. Відтак до кінця року 62 науковці отримуватимуть стипендії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Загалом на програму Львівської системи дослідників подались 176 науковців, серед яких експерти відібрали 62 осіб, які отримуватимуть до кінця цього року стипендію. Так, 42 дослідникам виділятимуть із бюджету міста по 10 000 грн, ще 20 людям – по 6 000 грн.

«Такої системи раніше не було в Україні, такий підхід є вперше. Ідея в тому, щоб залучити та об’єднати і науковців, і місто, і середовище, яке в ньому живе… Програма передбачає чіткі правила. По-перше, дослідник повинен працювати в установі Львова, і якщо він змінює місто, звільняється з наукової установи та припиняє наукову діяльність, повинен повідомити нас. В такому випадку ми припиняємо виплату стипендій», – розповів радник міського голови, координатор проекту Назар Трохимчук.

Метою Львівської системи дослідників є: