«Антитіла» у Львові зіграли грандіозний стадіонний концерт

На «Арені Львів» відбувся грандіозний концерт гурту «Антитіла», у рамках всеукраїнського стадіонного туру «Hello». Саме у Львові відбувся дебютний концерт такого формату за всю історії гурту, адже до цього хлопці із «Антитіл» стадіонів ще не збирали. Передає кореспондент Львівського порталу.

На 4-годинне свято музики присвячене 10-річчю групи і її новому альбому «Hello» зібралося подивитися близько 20 тисяч глядачів.

Відкривати концерт взявся польський рок-гурт Chemia. На сцені артисти заспівати ряд англомовних пісень та найгучніші овації публіки зібрала україномовна пісня «Герой».

Після «Хімії» арену спробував розкачати співак MELOVIN. Появи на сцені юного одесита найбільше очікували його палкі фанати, які звуть себе «меловінаторами».

Найочікуванішою подією вечора стала поява винуватців свята – гурту «Антитіла», які вийшли на сцену під бурхливі овації.

Потужний звук та світлове шоу розкачало навіть найлінивішу публіку, яка більше не могла всидіти на кріслах трибун. Прихильники змогли почути треки із нового альбому «Hello», а також кращі хіти гурту із їхнього 10-річного доробку.

Окрім того «Антитіла» презентували у Львові нову пісню «Симфонія» і кліп на неї, які вони створили у співпраці із відомим британським гуртом Clean Bandit.

Поміж пісень Тарас Тополя багато говорив про людські цінності, які є лейтмотивом його пісень. Також зі сцени він закликав подякувати українським військовим, які присутні на концерті, і тим, які у ці хвилини захищають наш спокій на Сході.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Наступний концерт «Антитіл» заплановано 7 червня, у Харкові.

До слова, львівський концерт отримає телеверсію, яку можна буде побачити на екранах наприкінці літа.

Фото: Руслан Литвин