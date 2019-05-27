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21-річного львів’янина, котрий побив водія маршрутки, засудили до виправних робіт

Вероніка Рой

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Личаківський районний суд м. Львова призначив рік виправних робіт 21-річному молодику, котрий побив водія маршрутки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначається, що  інцидент стався у листопаді 2018 року на кінцевій зупинці громадського транспорту. Під час словесного конфлікту чоловік наніс водію автобуса декілька ударів кулаком у обличчя, груди та передпліччя, спричинивши численні синці і травми. Крім цього, зловмисник схопив потерпілого, який перебував за кермом та виштовхнув його на вулицю.

Внаслідок падіння, потерпілий отримав перелом правої ключиці, закриту травму грудної клітки із забоєм правої легені.

Так, вироком Личаківського районного суду м. Львова чоловіка визнано винним та призначено останньому покарання у виді 1 року виправних робіт з відрахуванням 10% із суми його заробітку за місцем роботи щомісячно в дохід держави.

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