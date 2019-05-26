У Литві обирають президента

Сьогодні, 26 травня, одночасно з виборами до Європарламенту, у Литві відбувається голосування у другому турі президентських виборів. Про це повідомляє «Європейська правда».

За пост президента країни у другому турі змагаються колишня міністр фінансів і кандидат консерваторів Інгрида Шимоніте, а також економіст, незалежний кандидат Гітанас Науседа.

У першому турі Інгрида Шимоніте здобула підтримку 31,13% голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, Гітанас Науседа – 30,95%. Шимоніте отримала всього на 2647 голосів більше, ніж її суперник.

Учасники перегонів декларують продовження дружнього до України курсу та виступають за надання Україні членства в ЄС та НАТО.

Обидва кандидати обіцяли виборцям працювати з політичними партіями для збільшення соціальних видатків, а також просити НАТО і Сполучені Штати взяти на себе безпеку в регіоні, щоб краще захистити Литву від Росії.

Голосування на виборчих дільницях відбувається з 7 до 20 годин вечора.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні 21 країна Євросоюзу обирає новий склад Європарламенту.