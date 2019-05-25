Завтра у Львові відзначатимуть Свято Героїв. Рух транспорту обмежать

У неділю, 26 травня, у Львові вшанують пам’ять усіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та Незалежність України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, у зв’язку з проведенням спортивної естафети та рухом колони патрульна поліція ситуативно перекриватиме руху на вулицях, де будуть проводитись заходи, а також на прилеглих вулицях.

Програма заходу:

Заходи у с. Білогорща:

09:30 – Покладання кошика квітів від студентства до пам’ятника Роману Шухевичу.

09:45 до 10:50 – Пробіг естафети студентів Львівського державного університету фізичної культури за маршрутом: площа біля пам’ятника Роману Шухевича (с. Білогорща) – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька (повз церкву Єлизавети і Ольги, Інститут внутрішніх справ, оперний театр) – просп. Свободи (повз пам’ятник Т. Шевченку) – просп. Т. Шевченку – вул. Герцена – вул. К. Левицького – вул. Тершаківців – до будинку Консульства Російської Федерації – вул. Погулянка – Личаківське кладовище (поле почесних поховань №76

Заходи на Личаківському кладовищі:

10:30 – Покладання квітів та лампадок до могил на полі почесних поховань № 67. Хор виконує патріотичні мелодії. Після покладання квітів звучить Державний Гімн України у виконанні хору

10:35 – Проведення молитви на Полі почесних поховань № 67

10:45 – Покладання квітів і запалення лампадок до могил учасників АТО

10:50 – До Поля почесних поховань № 76 прибуває естафета студентів Львівського державного університету фізичної культури

10:55 – Проведення екуменічної панахиди на Полі почесних поховань № 76. Слово священика

Заходи біля пам’ятника Степану Бандері:

12:00 – Покладання квітів від керівництва області та громадськості до пам’ятника С. Бандері. Оркестр виконує патріотичні мелодії. Після покладання квітів оркестр виконує Державний Гімн України

12:05 – Проведення громадського віче

12:30 – Рух колони учасників заходу за маршрутом: пам’ятник С. Бандері – вул. Бандери – вул. Коперніка – просп. Свободи. Передбачені зупинки колони для покладання квітів (покладають ліцеїсти Ліцею з посиленою фізичною підготовкою ім. Героїв Крут) до таблиці Є. Коновальця (вул. Є. Коновальця); таблиці Р. Шухевича (вул. Т.Чупринки); пам’ятника М. Вербицькому (вул. Т.Чупринки); пам’ятника Жертв комуністичних злочинів (пл. М.Шашкевича); таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів (вул. С.Бандери); пам’ятника отцю М. Шашкевичу (вул. Коперника); таблиці патріарху Й. Сліпому (вул. Коперника); таблиці О. Гасину (вул. Коперника); таблиці Р. Дашкевичу (вул. Коперника).

Заходи на просп. Свободи:

13:30 – Урочисте проходження представників учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді по просп. Свободи з подальшим розташуванням на площі перед пам’ятником Т. Шевченку. За ними рухається колона ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, учнівські чоти з числа учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова

14:00 – Виступ оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.