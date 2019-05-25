ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові відзначатимуть Свято Героїв. Рух транспорту обмежать

Анастасія Мельник

|

У неділю, 26 травня, у Львові вшанують пам’ять усіх українців, які пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та Незалежність України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, у зв’язку з проведенням спортивної естафети та рухом колони патрульна поліція ситуативно перекриватиме руху на вулицях, де будуть проводитись заходи, а також на прилеглих вулицях.

Програма заходу:

Заходи у с. Білогорща:

09:30 – Покладання кошика квітів від студентства до пам’ятника Роману Шухевичу.

09:45  до 10:50 – Пробіг естафети студентів Львівського державного університету фізичної культури за маршрутом: площа біля пам’ятника Роману Шухевича (с. Білогорща) – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька (повз церкву Єлизавети і Ольги, Інститут внутрішніх справ, оперний театр) – просп. Свободи (повз пам’ятник Т. Шевченку) – просп. Т. Шевченку – вул. Герцена – вул. К. Левицького – вул. Тершаківців – до будинку Консульства Російської Федерації – вул. Погулянка – Личаківське кладовище (поле почесних поховань №76

Заходи на Личаківському кладовищі:

10:30 – Покладання квітів та лампадок до могил на полі почесних поховань № 67. Хор виконує патріотичні мелодії. Після покладання квітів звучить Державний Гімн України у виконанні хору

10:35 – Проведення молитви на Полі почесних поховань № 67

10:45 – Покладання квітів і запалення лампадок до могил учасників АТО

10:50 – До Поля почесних поховань № 76 прибуває естафета студентів Львівського державного університету фізичної культури

10:55 – Проведення екуменічної панахиди на Полі почесних поховань № 76. Слово священика

Заходи біля пам’ятника Степану Бандері:

12:00 – Покладання квітів від керівництва області та громадськості до пам’ятника С. Бандері. Оркестр виконує патріотичні мелодії. Після покладання квітів оркестр виконує Державний Гімн України

12:05 – Проведення громадського віче

12:30 – Рух колони учасників заходу за маршрутом: пам’ятник С. Бандері – вул. Бандери – вул. Коперніка – просп. Свободи. Передбачені зупинки колони для покладання квітів (покладають ліцеїсти Ліцею з посиленою фізичною підготовкою ім. Героїв Крут) до таблиці Є. Коновальця (вул. Є. Коновальця); таблиці Р. Шухевича (вул. Т.Чупринки); пам’ятника М. Вербицькому (вул. Т.Чупринки); пам’ятника Жертв комуністичних злочинів (пл. М.Шашкевича); таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів (вул. С.Бандери); пам’ятника отцю М. Шашкевичу (вул. Коперника); таблиці патріарху Й. Сліпому (вул. Коперника); таблиці О. Гасину (вул. Коперника); таблиці Р. Дашкевичу (вул. Коперника).

Заходи на просп. Свободи:

13:30 – Урочисте проходження представників учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків майдану,  молодіжних громадських організацій та студентської молоді по просп. Свободи з подальшим розташуванням на площі перед пам’ятником Т. Шевченку. За ними рухається колона ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, учнівські чоти з числа учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова

14:00 – Виступ оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...