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Упродовж травня українські водойми забрали 65 життів

Анастасія Мельник

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В Україні збільшується кількість нещасних випадків на водоймах. Відтак, упродовж травня на водоймах України потонуло 65 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

 

«Найпоширенішою причиною загибелі на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей», – розповіли в ДСНС.

За словами рятувальників, загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 248 людей, з яких 21 дитина. При цьому врятовано 127 людей, у тому числі 20 дітей.

Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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