Упродовж травня українські водойми забрали 65 життів

В Україні збільшується кількість нещасних випадків на водоймах. Відтак, упродовж травня на водоймах України потонуло 65 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.
«Найпоширенішою причиною загибелі на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей», – розповіли в ДСНС.
За словами рятувальників, загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 248 людей, з яких 21 дитина. При цьому врятовано 127 людей, у тому числі 20 дітей.
Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Анастасія Мельник