Упродовж травня українські водойми забрали 65 життів

В Україні збільшується кількість нещасних випадків на водоймах. Відтак, упродовж травня на водоймах України потонуло 65 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

«Найпоширенішою причиною загибелі на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей», – розповіли в ДСНС.

За словами рятувальників, загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 248 людей, з яких 21 дитина. При цьому врятовано 127 людей, у тому числі 20 дітей.

Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема: