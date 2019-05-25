Упродовж доби ворог чотири рази порушив «тишу» на Донбасі

Від початку доби агресор чотири рази порушив режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-штабі ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил:

біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм;

тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.