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Упродовж доби ворог чотири рази порушив «тишу» на Донбасі

Анастасія Мельник

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Від початку доби агресор чотири рази порушив режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-штабі ООС.

 

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил:

  • біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм;
  • тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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