У Львові попрощалися з Романом Досяком

Сьогодні, 25 травня, у Львові попрощалися з львівським Героєм, бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Романом Досяком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Романа Досяка поховали на полі почесних поховань № 76.

У 48-річного Романа Досяка залишились син, донька та дружина.

Як повідомляв Львівський портал, 22 травня у Дніпрі, в лікарні імені Мечникова, помер боєць з Львівщини Роман Досяк, який у ніч на 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині.