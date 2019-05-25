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У Львові попрощалися з Романом Досяком

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 25 травня, у Львові попрощалися  з львівським Героєм, бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Романом Досяком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Романа Досяка поховали на полі почесних поховань № 76.

У 48-річного Романа Досяка залишились син, донька та дружина.

Як повідомляв Львівський портал, 22 травня у Дніпрі, в лікарні імені Мечникова, помер боєць з Львівщини Роман Досяк, який у ніч на 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині.

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