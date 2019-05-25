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Повідомлення про замінування 13-ти об'єктів у Львові – не підтвердилися

Анастасія Мельник

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Правоохоронці перевірили 13 «замінованих» об’єктів у Львові – вибухівки не знайдено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як повідомляв Львівський портал учора, 24 травня, о 16:10 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування тринадцяти об’єктів у Львові. У повідомленнях йшлось про замінування торгівельних центрів, медичних установ, львівського Головного залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту «Львів».

За вказаними адресами працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території, а також провели евакуації. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

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