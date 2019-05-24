Зірки академічної сцени Японії виконають шедеври класики у Львівській філармонії

У рамках 38 міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» у Львівській національній філармонії відбудеться непересічна музична подія – «Кращі Концерти & Солісти Японії». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Чи багато ми знаємо про мистецтво Японії? Про митців, музикантів? Східна культура завжди була для європейців дещо екзотичною, цікавою, незвиклою. А що нам відомо достеменно – це те, що японські академічні музиканти славляться зразковою технікою виконання», – зазначають організатори.

Цього вечора поціновувачі класичної музики мають нагоду почути Концерт для віолончелі з оркестром Каміля Сен-Санса, Концерт для скрипки з оркестром Ре мажор Петра Чайковського, Концерт для фортепіано з оркестром ля мінор Роберта Шумана Концерт для фортепіано з оркестром №3 до мінор.

На сцені філармонії виступатимуть солісти з Японії: скрипалька Юкі Йошіда, віолончеліст Юсуке Інада, піаністи Май Одорі й Терухіса Маруо в супроводі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» під диригуванням Шюнґо Моріяма.

Концерт відбудеться у середу, 29 травня, об 19:00.