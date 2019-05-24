ОСТАННІ НОВИНИ

У Шевченківському районі нині відновлюють подачу гарячої води

Соломія Головіна

|

Сьогодні вранці розпочалося відновлення подачі гарячої води до будинків у Шевченківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Станом на зараз відновлено гаряче водопостачання мешканцям вул. Липинського, Варшавська, Випасова, Інструментальна, Грінченка. До кінця дня гарячу воду отримають мешканці вулиць Миколайчука-Щурата.

«Гідравлічні випробування завершилися. Ліквідовуємо виявлені пориви і пошкодження та відновлюємо подачу гарячої води нашим споживачам.Станом на зараз гарячу воду відновлюємо до споживачів від ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2). Гаряче водопостачання вже отримують мешканці району вулиць Липинського-Варшавська-Випасова, та району Інструментальна-Грінченка. Загалом це 167 будинків. До кінця дня гарячу воду подамо в район вулиць Миколайчука-Щурата. Це буде ще 97 будинків. Також до кінця дня подачу гарячої води отримають споживачі від котельні на вул. Тарнавського, 114а – це 11 будинків. Паралельно наші ремонтні бригади працюють на мережах, які ідуть від ТЕЦ-1. Плануємо з наступного тижня розпочати відновлювати подачу гарячої води у Франківський, Сихівський, та частково Личаківський райони», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

Нагадаємо, відновлення подачі гарячої води споживачам ЛМКП «Львівтеплоенерго» відбувається швидше анонсованих термінів – згідно з анонсованим планом-графіком, відновлення гарячого водопостачання планували після 31 травня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...