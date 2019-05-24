У Шевченківському районі нині відновлюють подачу гарячої води

Сьогодні вранці розпочалося відновлення подачі гарячої води до будинків у Шевченківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на зараз відновлено гаряче водопостачання мешканцям вул. Липинського, Варшавська, Випасова, Інструментальна, Грінченка. До кінця дня гарячу воду отримають мешканці вулиць Миколайчука-Щурата.

«Гідравлічні випробування завершилися. Ліквідовуємо виявлені пориви і пошкодження та відновлюємо подачу гарячої води нашим споживачам.Станом на зараз гарячу воду відновлюємо до споживачів від ТЦ «Північна» (ТЕЦ-2). Гаряче водопостачання вже отримують мешканці району вулиць Липинського-Варшавська-Випасова, та району Інструментальна-Грінченка. Загалом це 167 будинків. До кінця дня гарячу воду подамо в район вулиць Миколайчука-Щурата. Це буде ще 97 будинків. Також до кінця дня подачу гарячої води отримають споживачі від котельні на вул. Тарнавського, 114а – це 11 будинків. Паралельно наші ремонтні бригади працюють на мережах, які ідуть від ТЕЦ-1. Плануємо з наступного тижня розпочати відновлювати подачу гарячої води у Франківський, Сихівський, та частково Личаківський райони», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

Нагадаємо, відновлення подачі гарячої води споживачам ЛМКП «Львівтеплоенерго» відбувається швидше анонсованих термінів – згідно з анонсованим планом-графіком, відновлення гарячого водопостачання планували після 31 травня.