У Львові зіткнулися маршрутка та авто: постраждав 6-річний хлопчик

У Львові сталася ДТП за участі маршрутки № 11 і авто. Внаслідок пригоди постраждав пасажир маршрутки – хлопчик 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню. Обставини події з’ясовує поліція. За попередньої версією, ДТП виникла з вини водія маршрутки.

«Зараз усі обставини події з’ясовує поліція. Однак, за попередньою версією, ДТП виникло з вини водія маршрутки: він під час руху в’їхав в авто», – розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Нагадаємо, маршрут № 11 обслуговує перевізник ТзОВ «Міра і К».