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У Львові судитимуть угрупування сутенерів

Анастасія Мельник

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У Львові судитимуть групу осіб, які причетні до сутенерства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що 36-річний чоловік створив стійку організовану групу в червні 2018 року. До її складу увійшли: 22-річна уродженка Яворова, 26-річний чоловік з Великих Мостів та ще одна особа, матеріали щодо якої виділено у окреме провадження.

З метою забезпечення надання платних послуг сексуального характеру зловмисники винаймали квартири у Львові.

До протиправної діяльності залучили шестеро дівчат з Львівщини, які за свої «послуги» отримували 1200-1400 грн за годину. З усієї суми половину віддавали сутенеру, а частину водієві, який доставляв їх у потрібне місце.

Крім цього, фігуранти створили рекламу у мережі Інтернет, у якій вказували номер адміністраторки. Саме через неї здійснювався попередній запис клієнтів.

Викрили правопорушників 14 листопада 2018 року.

Під час обшуку за місцем проживання співорганізаторів та виконавця було виявлено та вилучено мобільні телефони із сім картками (за допомогою яких здійснювався зв’язок із клієнтами та повіями), банківські картки та інше.

Відтак, за процесуального керівництва обласної прокуратури завершено досудоверозслідування стосовно трьох жителів Львівщини, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 (створення та утримання місць розпусти), ч.3 ст.303 КК України (забезпечення заняття проституцією щодо кількох осіб, в складі організованої групи).

Перше засідання у Галицькому районному суді Львова призначено на травень цього року.

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