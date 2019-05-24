Сьогодні у Львові стартує «Інноваційна Весна 2019» – щорічний форум про інновації та підприємництво. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Впродовж 3-ох днів «Інноваційної Весни», 24 – 26 травня, на форумі із лекціями виступатимуть інноватори, підприємці та стартапери. Також працюватиме науково-технологічна виставка із близько півсотнею винаходів — від робототехніки до штучного інтелекту.

Крім цього, на події проведуть пітчинг стартапів, де креативні винахідники матимуть змогу презентувати публіці свої розробки. Переможці конкурсу отримають грошову винагороду на реалізацію своїх проектів.

«Основною метою «Інноваційної весни» є популяризація інновацій і залучення до їхнього творення. Можемо побачити позитивну тентенцію, в порівнянні з минулим роком: на конкурс стартапів, що відбудеться в межах форуму, цьогоріч учасники подали вдвічі більше стартапів — аж 76 заявок», — розповіла один із організаторів Яна Руденко.

З програмою можна ознайомитися тут. Вхід вільний.