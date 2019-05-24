У Львові незрячі взяли участь в конкурсі і писали диктант шрифтом Брайля

У Львові в приміщенні спецбібліотеки ім. Т. Г. Шевченка відбувся конкурс на краще написання диктанту «Українська писемність шрифтом Брайля». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Участь у конкурсі взяли 15 незрячих мешканців Львова. Цього року вони написали уривок радіодиктанту «Крила України». Цей текст, нагадаємо, торік у День української писемності й мови, писали усі українці, які хотіли перевірити свої знання з української мови.

«Загалом рівень написання диктанту, попри його складність, — надзвичайно високий. Переможниця конкурсу Надія Онофрійчук за написання диктанту отримала 12 балів. І це абсолютно заслужені бали, адже вона не зробила жодної помилки. Другу і третю сходинку розділили між собою Оксана Вавілова та Оксана Бабій: їх роботи оцінили на 11 балів. Обидві вони зробили лише по одній помилці у пунктуації. Та й загалом усі показали чудові результати: більшість учасників конкурсу отримали 8 — 10 балів. До речі, диктант писали учасники віком від 20 до 70 років. Переможниці, скажімо, цього року виповнилось 60 років», – розповіла керівник Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза.

Як повідомив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин, і переможці, і учасники конкурсу, отримали чудові подарунки – набори рушників. А на фінансову підтримку заходів, які організовує УТОС, з міського бюджету скерували 35 тис. грн.

«Я дуже часто відвідую конкурси, які організовує Львівська територіальна первинна організація УТОС: вони завжди цікаві та актуальні. Але разом із тим, я щоразу дивуюсь талантам і вмінням його учасників: проте особливо мене вражають глибокі знання української мови, які вони демонструють», – додав посадовець.

Нагадаємо, що нещодавно люди з інвалідністю по зору змагалися за звання найкращої господині у конкурсі «Галицька господиня».