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Церковного крадія судитимуть у Львові

Анастасія Мельник

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У Львові судитимуть 23-річного злодія, який двічі обікрав храм у Брюховичах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що два епізоди злочину 23-річний зловмисник вчинив уночі 22 та 25 квітня цього року.

Зокрема, крадій пошкодивши вхідні двері та проник у церкву. Звідки таємно викрав нагрудний позолочений хрест із прикрасами, фотоапарат та гроші зі скриньки для пожертв.

Після скоєного покинув місце злочину.

Усього лиходій завдав збитків на суму понад 22 тисячі гривень.

Зазначимо, що у ході досудового розслідування, правопорушник повернув награбоване майно настоятелю храму.

До фігуранта суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відтак, Львівська місцева прокуратура №2 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого за злочини проти власності уродженця Сколівщини, який підозрювався у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно та поєднана із проникненням у приміщення).

За вчинене крадію загрожує від трьох до шести років позбавленням волі.

Наразі справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді Львова.

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