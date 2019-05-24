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Священнослужителям ПЦУ заборонили балотуватися в нардепи

Анастасія Мельник

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У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати, а також обіймати посади у місцевих органах влади. Таке рішення ухвалили сьогодні, 24 травня, під час Синоду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПЦУ.

 

Зазначається, що Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради України чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу.

У той же час, їм дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

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