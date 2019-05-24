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Під час пожежі вщент згоріла господарська будівля і «Волга»

Соломія Головіна

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Під час пожежі у селі Монастирок Бродівського району вогнем знищено господарську будівлю та автомобіль «Волга». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 23 травня о 20:23. Пожежа виникла в дерев’яній господарській будівлі, критій шифером.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями та вже охопив всю будівлю. Пожежу повністю ліквідували о 21:50.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю та автомобіль «ВОЛГА 24», що знаходився в будівлі.  До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС Львівщини

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