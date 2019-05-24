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«Ні – референдуму про мирові угоди з РФ». У Львівській облраді ініціюють звернення до Зеленського

Соломія Головіна

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У Львівській облраді підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо ігнорування статусу державної мови, референдуму про укладення мирних домовленостей з РФ та призначення на високі посади люстрованих осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Так, на сесії 28 травня депутатам Львівської обласної ради буде запропоновано ухвалити звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у своїй публічній діяльності. Відповідну ініціативу, з якою звернувся відомий львівський громадський діяч, викладач Франкового університету Святослав Літинський, підтримав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

«Вважаю, що Президент воюючої держави повинен у публічних сферах суспільного життя повністю виключити власний вжиток державної мови країни агресора – Росії. Без сумніву, це є очевидним порушенням встановлених законодавчих норм Президентом і надалі у своїй публічній діяльності йому необхідно послуговуватися державною українською мовою.

Окрім того, депутатам на сесії буде запропоновано підтримати звернення про неприпустимість винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей з Російською Федерацією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію Закону України «Про очищення влади». Народ України на головній площі столиці виборював свободу та можливість жити у правовій державі, а наші бійці зупинили агресора на сході країни і досі захищають наші кордони. Не маємо права допустити нівелювання здобутків Революції Гідності та топтати пам’ять про наших українських Героїв», – вважає очільник облради Олександр Ганущин.

 

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