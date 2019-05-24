На сцені Львівського органного залу вперше виступить концертмейстер челістів Берлінської філармонії

26 травня до Львівського органного залу вперше завітає один з найкращих віолончелістів Європи, концертмейстер челістів Берлінської філармонії Bruno Delepelaire. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

У повідомленні сказано, що разом із головним гостьовим дириґентом Теодором Кухаром та Ukrainian Festival Orchestra Bruno Delepelaire Bruno Delepelaire дасть свій перший концерт в Україні, виконавши найкращі твори Моцарта, Гайдна, Мендельсона та ін.

Творчий шлях Bruno Delepelaire розпочався ще у п’ять років, завдяки його бабусі, яка була аматором гри на віолончелі. Це стало великим поштовхом для хлопця, і закінчивши музичну школу він вступив до Паризької консерваторії під керівництвом Філіпа Мюллера. У 2012 році Бруно поїхав до Берліну, щоб продовжити навчання в Університеті мистецтв та в Академії оркестру берлінської філармонії. Йому вдалось зіграти з оркестром фестивалю Верб’є, молодіжним оркестром Густава Малера і студентським оркестром Академії Берлінської філармонії. З 2013 року Bruno Delepelaire є першим віолончелістом Берлінської філармонії.

Протягом своєї музичної кар’єри віолончеліст здобув кілька престижних нагород, серед яких «Karl Davidoff International Cello Competition» (2012) та Markneukirchen International Instrumental Competition (2013), та став учасником одного з найвідоміших оркестрів світу.

Квитки на захід можна придбати за посиланням.