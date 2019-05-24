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На Самбірщині водій насмерть збив чоловіка, а потім втік

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи розшукують водія, який сьогодні вночі у селі Максимовичі Самбірського району насмерть збив чоловіка і втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожно-транспортна пригода сталась 24 травня близько 00.10 у селі Максимовичі Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 45-річного місцевого мешканця, після чого втік.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють обставини скоєння ДТП та особу водія, котрий вчинив наїзд.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців ДТП або тих, хто може допомогти встановити особу водія, котрий скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події.

 

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