Митники упродовж доби вилучили майже півтори тонни гастрономії

Упродовж доби, львівські митники вилучили майже півтори тонни продуктів харчування, які намагалися ввезти в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

«Як правило, громадяни намагались ввезти ці товари смугою руху «зелений коридор». Однак їх обсяги перевищували неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Окрім того, всі продукти харчування намагались ввезти без документів, які підтверджували б їх якість», – зауважили митники.

Вони зазначають, що серед вилученого овочі, фрукти, молочні та м’ясні продукти, соки.

Найбільше порушники «відзначились» в незаконному перевезенні молочних продуктів. Зокрема, вилучено 1 020 літрів молока, 384 упаковки сметани та 256 упаковок йогуртів. Окрім того, вилучено понад 120 кг м’яса та сиру.

Серед овочів вилучали помідори, перець, баклажани – загалом 170 кг. Також незаконно намагались провезти 1600 упаковок різного соку та виноград.

В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил. Товари вилучено, справи скерують до суду.