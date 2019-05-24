Mercedes врізався у дерево: двоє людей загинуло, ще двоє – в лікарні

У селищі міського типу Гірник водій Mercedes не впорався з керуванням та в’їхав в дерево: загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 59-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП один з пасажирів автомобіля, 26-річний мешканець міста Сокаль, загинув на місці події. Один з пасажирів, 58-річний мешканець Червонограда помер у лікарні, ще один пасажир віком 33 роки та водій «Мерседеса» госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: ДСНС Львівщини