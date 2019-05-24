Львів'янам нагадують, що з 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних паспортів

Уряд ухвалив нову вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відтак, з 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних паспортів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У січні-травні 2019 року послугою щодо виготовлення паспорта громадянина України вперше у формі картки скористалось 2098 мешканців міста Львова, обмін та втрата — 4276 мешканців, оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон — 10 066 мешканців. Варто звернути увагу, що паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів та є безкоштовним. Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП Львова залежно від реєстрації місця проживання. Однак оформлення паспорта громадянина України для виїзду закордон можна здійснити у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП не залежно від реєстрації місця проживання», — повідомила керівник управління адміністрування послуг Львівської міської ради Мар’яна Дюганчук.

Варто зауважити, що Уряд ухвалив нові вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відтак, з 1 липня:

— оформлення ІD-картки (до 20 робочих днів) становитиме 345 грн, з них 126 грн складає вартість адмінпослуги, та 219 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 279 грн)

— оформлення ІD-картки (до 10 робочих днів) — 471грн, з них 252 грн складає вартість адмінпослуги, та 219 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 366 грн)

— оформлення закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн, з них 352 грн складає вартість адмінпослуги, та 330 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 557,32 грн)

— оформлення закордонного паспорта (до 7 робочих днів) — 1034 грн, з них 704 грн складає вартість адмінпослуги, та 330 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 810,32 грн).

Записатися на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна, скориставшись онлайн реєстрацією через сайт Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/services/preregistration, а також у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки, звернувшись безпосередньо до територіального підрозділу ЦНАП м. Львова за відповідним місцем реєстрації:

— вул. К. Левицького, 67 (Личаківський район),

— пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район),

— вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район),

— вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район),

— вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район),

— вул. Шевченка, 374 (мікрорайон Рясне).

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, ел. пошта:service_center@city-adm.lviv.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради:http://city-adm.lviv.ua/services