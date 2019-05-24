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Львів’ян запрошують на виступ хорів із Канади

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії в рамках 38 фестивалю «Віртуози» відбудеться виступ жіночого хору «Веснівка» та українського чоловічого камерного хору з Канади. Про це Львівському порталу повідомляють організатори події.

 

Українські хорові колективи із канадського міста Торонто активно популяризують нашу культуру у цілому світі. Зокрема, жіночий хор «Веснівка», заснований ще у 1965 році, гастролював багатьма країнами Європи, Північної та Південної Америки.

Із 2001 року спільно із цим колективом активно виступає також Український чоловічий камерний хор. Під орудою Галини-Квітки Кондрацької, незмінної керівниці «Веснівки» з часу її заснування.

Колективи виконають твори композиторів української діаспори (Р. Гурка, З. Кушпети, З. Лавришина, І.-Б. Веселовського), а також української композиторки ХХ століття Юдіф Рожавської, авторки понад 100 пісень.

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