Хімік організував у власній квартирі у Львові нарколабораторію

На Львівщині правоохоронні органи блокували канал контрабанди наркотиків за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Як встановили оперативники спецслужби, мешканець Львова – хімік за освітою – організував у власній оселі лабораторію з виготовлення амфетаміну. Продукцію власного виробництва він планував продавати за кордоном.

Правоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині», коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків – 200 грамів амфетаміну, які ховав у власному одязі.

Затриманому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України. Готується клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу – взяття під варту. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ Львівщини