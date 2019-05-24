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Доба у зоні ООС: поранено одного українського воїна

Соломія Головіна

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Минулої доби, 23 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Як інформується, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів МИКОЛАЇВКА і ПІСКИ – з протитанкових ракетних комплексів; біля села Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів; двічі в районі міста Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Піщевик – з автоматичних станкових гранатометів.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: біля населеного пункту Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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