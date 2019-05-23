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Жінці, яка підрізала свого вітчима, загрожує до 8 років тюрми

Соломія Головіна

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На Львівщині судять 31-річну жінку, яка під час сварки  порізала свого вітчима. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався у лютому цього року під час раптового конфлікту, що виник на ґрунті особистих неприязних стосунків.Встановлено, що обвинувачена нанесла один удар ножем у шию своєму вітчиму, чим спричинила проникаюче різане поранення. Зазначимо, що така травма належать до категорії тяжких.

Червоноградською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно  31-річної місцевої мешканки, яка підозрювалась у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Під час досудового розслідування підозрюваній обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На даний час у справі триває судовий розгляд. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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