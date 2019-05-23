Завтра у Львові обіцяють грози та град

У Львові завтра, 24 травня, прогнозують грози, сильні шквали та град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову 24 травня вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м. Грози, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с, град.

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел.: 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.