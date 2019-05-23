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Є побоювання, що «мирні угоди» з Росією є капітуляцією, – Порошенко

Соломія Головіна

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П’ятий президент Петро Порошенко порадив команді діючого глави держави Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією. Про це Порошенко заявив журналістам на Книжковому арсеналі, передає УП.

 

«Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані «мирні угоди» з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки», – зазначив екс-президент.

На його думку, заяви про можливий референдум голови Адміністрації президента Зеленського Андрія Богдана щодо мирних угод з РФ «були або невдалим експромтом або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави».

«Я впевнений у тому, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку», – підсумував він.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

 

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