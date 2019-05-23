В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу та взуття

Митники затримали 44-річного львів’янина, який намагався підпільно ввезти з Туреччини одяг та взуття відомих брендів. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

Чоловік, прилетівши в аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького зі Стамбула, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Втім у митників виникла підозра, що у багажі можуть бути товари, які підлягають оподаткуванню, тож скерували його на поглиблений огляд.

У валізі львів’янин перевозив 87 одиниць одягу та взуття брендів Brioni, Zilli, Boss, Ralph Lauren. Їхня вартість становить близько 300 000 гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Увесь товар вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: ДФС