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У Зашкові вшанували пам'ять Євгена Коновальця

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 23 травня, у Зашкові Львівської області відбулись  урочисті заходи з нагоди вшанування пам’яті полковника Армії УНР, голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Ми дякуємо нашим героям за те, що сьогодні наші діти одягають вишиванки, що ми із гордістю співаємо наш гімн. І віримо, що так буде завжди: Україна буде сильною, багатою. Ми зуміли зупинити ворога силою нашої зброї. Але ми мусимо пам’ятати, що сьогодні, як і сотні років тому, ми повинні бути пильними.  Тільки ми разом збудуємо сильну незалежну країну», – зазначила керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.

Громадськість поклала квіти до пам’ятника  Євгену Коновальцю та спільно виконала Державний Гімн України. Опісля народні колективи виконали патріотичні пісні.

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