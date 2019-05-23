У будинку моди Prada збираються відмовитись від натурального хутра

Італійський будинок моди Prada SpA оголосив про намір відмовитись від використання натурального хутра в своїх колекціях. Про це йдеться в прес-релізі громадської організації «Відкриті Клітки Україна», яка долучилася до світового бойкоту Prada близько року тому, повідомляє «Громадське».

За словами власника бренду Міуччіа Прада, креативного директора і контролюючого акціонера Prada, компанія перестане використовувати хутро починаючи з показу наступної колекції у вересні.

«Зосереджуючи увагу на інноваційних матеріалах, компанія зможе досліджувати нові кордони креативного дизайну, одночасно задовольняючи попит на етичну продукцію», – сказала вона.

Нагадаємо, днями у Львові під стінами облради мешканці Бродівщини влаштували пікет з вимогою заборонити будівництво норкових ферм.

Власне торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Натомість більше десятка країн світу вже відмовились від хутрових ферм (Великобританія, Австрія та Австралія, Македонія, Болгарія, Словенія, Люксембург, Сербія та Чехія, Хорватії, Японія), ще ряд держав планує закрити такий бізнес протягом 2023-2029 років. А Нідерланди, друга країна за обсягами виробництва хутра норки в ЄС, заборону вводить із 2024 року.