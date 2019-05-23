Рятувальники гасили пожежу на території кафе у Львові

На вулиці Антоненка-Давидовича у Львові рятувальники ліквідовували пожежу на території кафе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу на вул. Антоненка-Давидовича, 10 в дерев’яній споруді на території кафе надійшла рятувальникам 22 травня о 16:27.

Пожежу ліквідовано о 16:42. Вогнем знищено дах на площі 3 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

Фото: ДСНС Львівщини