ОСТАННІ НОВИНИ

Рятувальники гасили пожежу на території кафе у Львові

Соломія Головіна

|

На вулиці Антоненка-Давидовича у Львові рятувальники ліквідовували пожежу на території кафе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу на вул. Антоненка-Давидовича, 10 в дерев’яній споруді на території кафе надійшла рятувальникам 22 травня о 16:27.

Пожежу ліквідовано о 16:42. Вогнем знищено дах на площі 3 кв.м.  До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

Фото: ДСНС Львівщини

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...