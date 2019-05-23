Поліція відкрила кримінал за фактом гибелі працівників, яких розчавило ліфтом

За фактом загибелі двох робітників у Городоцькому районі, на яких впав вантажний ліфт, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Городоцьке відділення поліції 22 травня надійшло повідомлення про загибель двох робітників на приватному підприємстві, розташованому в одному з сіл району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що близько 11.15 під час виконання вантажних робіт в складському приміщенні стався обрив вантажного ліфта, який впав на двох вантажників, мешканців Самбірщини віком 22 та 32 роки. Від отриманих травм чоловіки померли на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.