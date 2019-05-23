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На вулиці Головатого цього року обіцяють збудувати пішохідний міст

Анастасія Мельник

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У 2019 році у Львові планують збудувати пішохідний міст на вул. Головатого — вул. Сулими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

«Будівництво шляхопроводу на вул. Головатого – Сулими – це пішохідний міст. Тут передбачено монтаж металоконструкцій, монтаж опор, прогонову частину та ін. А також хочемо облаштувати ліфт для маломобільних груп.

Цей проект вже пройшов експертизу. Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор», – розповів начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець.

Він додав, що у понеділок, 27 травня, «Львівавтодор» планує оголосити тендер на визначення виконавця робіт. Роботи планують завершити цього року. Кошторисна вартість робіт становить понад 9 млн грн.

Також цього року планують збудувати шляхопровід на вул. Шевченка – Ковча.

«Якщо до середини червня проект пройде експертизу, і нам його повернуть, то приблизно з 25 червня плануємо оголошувати тендер на визначення виконавця робіт. Тоді переможець тендеру буде визначений приблизно до середини липня. Отож вже в кінці липня зможемо розпочати роботи. Цей проект може бути перехідним. Швидше за все, його зможемо завершити, за сприятливих погодних умов, весною наступного року.

На цьому об’єкті будуть змонтовані опори, зроблена прогонова частина моста, облаштовано дорожнє покриття, встановлено бар’єрне обгородження, освітлення, нанесена розмітка, острівці безпеки та ін», – додав Олександр Одинець.

Загальна вартість цього проекту становить близько 40 млн грн.

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