На Львівщині викрили банду рекетирів, яка «вибивала» гроші у підприємців

У Львівській області викрили банду рекетирів, які здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи фізичним насильством, займалися «вибиванням» неіснуючих боргів з підприємців. Про це Львівському порталу повідомили і УСБ України у Львівській області.

Зокрема оперативники спецслужби затримали у передмісті Львова одного з членів організованого угруповання, який вимагав з місцевого мешканця 3700 доларів США.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція проводилася спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За попередньою інформацію, вимагач буде заарештований без права внесення застави.

Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу іншим членам злочинного угруповання.

Фото: СБУ Львівщини