Мешканцю Нового Роздолу повідомили про підозру через «замінування» київського метрополітену

Жителю Львівщини, який «замінував» київський метрополітен, повідомили про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області

Встановлено, що 9 травня о 02.00 год. ночі зловмисник напідпитку зателефонував на лінію екстреного виклику «102» ГУ НП у Львівській області та повідомив про замінування комунального підприємства «Київський метрополітен». Усе це призвело до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки 52 станцій метрополітену.

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури 21 травня місцевим відділом поліції повідомлено про підозру 31-річному мешканцю Нового Роздолу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

На даний час досудове розслідування триває.За вчинене фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.