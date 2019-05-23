ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцю Нового Роздолу повідомили про підозру через «замінування» київського метрополітену

Соломія Головіна

|

Жителю Львівщини, який «замінував» київський метрополітен, повідомили про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області

 

Встановлено, що 9 травня о 02.00 год. ночі зловмисник напідпитку зателефонував на лінію екстреного виклику «102» ГУ НП у Львівській області та повідомив  про замінування комунального підприємства «Київський метрополітен». Усе це призвело до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки 52 станцій метрополітену.

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури 21 травня місцевим відділом поліції повідомлено про підозру 31-річному мешканцю Нового Роздолу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

На даний час досудове розслідування триває.За вчинене фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...