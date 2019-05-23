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«Львівелектротранс» ввів у експлуатацію 27 вагонів із Берліна

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні інженери та працівники ЛКП «Львівелектротранс» переобладнали 27 трамвайних вагонів, котрі були закуплені із Берліна у другій половині 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Повністю введені в експлуатацію та курсують на лінії 20 вагонів, ще сім мають уже переобладнану колісну базу, пройшли процедуру сертифікації та уже працювали на лінії.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», «берлінські» трамваї, які курсують на маршрутах, є більш енергоощадними та споживають у рази менше електроенергії у порівнянні із старим рухомим складом, забезпечують значно вищий рівень комфорту проїзду для пасажирів і значно легші умови праці для водіїв.

«Значна частина із «берлінських» вагонів, а саме 11 вагонів, обслуговують трамвайний маршрут № 3 (пл. Соборна — Аквапарк). 9 вагонів працюють на маршруті № 6, що курсує із вул. Миколайчука до ТРЦ «Скриня» (Залізничний вокзал).
Згідно з попередньо погодженим графіком, решту 3 вагони із «берлінської» поставки заплановано ввести в експлуатацію до кінця травня цього року. Зокрема, ще 2 вагони уже мають переобладнану колісну базу та готові до обкатки, ще один перебуває на завершальному етапі перед випуском на лінію.
За статистикою трамвайні вагони із Берліна, що працюють на модернізованій електронній системі управління, вирізняються суттєво меншим рівнем технічних простоїв та кількості поломок, які трапляються на лінії. Також вони забезпечують значно вищий рівень комфорту проїзду для пасажирів і значно легші умови праці для водіїв. Разом з тим «берлінські» трамваї є більш енергоощадними та споживають у рази менше електроенергії у порівнянні із старим рухомим складом, що перебуває в експлуатації трамвайного депо міста», – повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».

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