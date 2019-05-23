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Через півтисячі пачок сигарет чоловік позбувся мікроавтобуса

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 23 травня, на українсько-польському кордоні працівники митниці викрили спробу незаконного переміщення 520 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

У повідомленні сказано, що чоловік прямував до Республіки Польщі через митний пост «Шегині» пасажирським мікроавтобусом «Volkswagen» смугою руху спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак, під час митного контролю цього транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в автомобілі товарів, що переміщуються з приховуванням від митного контролю.

Автомобіль було виведено із загального потоку та скеровано у бокс поглибленого огляду транспортних засобів.

Там працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 520 пачок сигарет з фільтром з акцизними марками України та без них. Їх сховали під підлогою вантажного відсіку автомобіля.

Відтак, за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України на чоловіка складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено, а їхня вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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