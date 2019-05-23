Боєць зі Львівщини, за життя якого боролися 5 днів, помер у лікарні Дніпра

У Дніпрі, в лікарні імені Мечникова, помер боєць зі Львівщини, Роман Досяк, який у ніч на 18 травня отримав кульове поранення поблизу Кримського на Луганщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Боєць з важким черепно-мозковим пораненням був доставлений в лікарню ім.Мечникова 18 травня.

Як зазначає «Радіо Свобода», протягом 5 днів лікарі боролися за його життя, він перебував у комі, на апараті штучного дихання. Днями пораненого прооперували: нейрохірургічна операція тривала понад чотири години.

Роман Досяк родом із села Ліщин в Жидачівському районі Львівської області. Йому було лише 48 років.

Додамо, що 48 -річний Роман Досяк став 305 жертвою російсько-української війни з Львівської області.