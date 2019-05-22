Завтра для львівських школярів відбудеться кінопоказ фільму про Василя Сліпака

У Центрі Довженка у День Героїв України, 23 травня, о 13.00 год. відбудеться кінопоказ фільму «Міф» режисера Леонда Кантера для учнів шкіл міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також триватиме обговорення спільно з учасниками заходу — Українською академією лідерства та братом загиблого Героя Майдану Богдана Сольчаника Степаном про відповідальне лідерство та те, хто такі Герої. По завершенні заходу відбудуться інтерактивні ігри та презентація Української академії лідерства .

«Для нас є важливим у інтерактивний спосіб говорити дітям про Героїв України. Ми запросили долучитись до заходу брата Богдана Сольчаника — загиблого Героя Майдану, щоб вшанувати у такий спосіб тих, хто завжди буде і є у нашій пам’яті, як Герой. Власне тому у Центрі Довженка і показуватимемо кінокартину «Міф» про соліста Паризької національної опери та Героя України Василя Сліпака», – зазначила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Довідка

День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, яке відзначають 23 травня і встановлене на честь українських вояків — борців за волю України.

Кінокартина «Міф» — український документальний фільм 2018 року, який зняли режисери Леонід Кантер та Іван Ясній, розповідає про життя українця Василя Сліпака, Героя України, кавалера орденів «За мужність» І ст. та «Золота Зірка», всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, який покинув велику сцену, аби стати воїном і віддав життя, захищаючи Україну під час російсько-української війни на Сході України.