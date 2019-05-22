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Заступником глави АП призначили Вадима Пристайка

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський видав указ «Про призначення В.Пристайка Заступником Глави Адміністрації Президента України». Відповідний документ оприлюднений на сайті Глави держави.

 

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України», – зазначається в указі.

Довідка:

Вадим Пристайко – український дипломат.

У 1994 році призначений на посаду в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі. У той час Міністерство започатковувало переговори зі вступу України до ГАТТ/СОТ, шукало нові можливості для українського бізнесу на ринках, зокрема Африки та Азії.

У 1997 році перейшов на роботу до Азіатсько-Тихоокеанського відділу Міністерства закордонних справ.

У 2000 році був призначений на посаду консула в Сіднеї, Австралія, де займався переважно політичними й економічними питаннями.

У 2002 році прийняв пропозицію перейти на роботу до Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України.

У грудні 2004 року був призначений на посаду радника з політичних питань Посольства України в Канаді. Два роки під час свого 4-річного перебування в Канаді виконував обов’язки Тимчасового повіреного у справах України в Канаді.

У 2007 році був призначений на посаду заступника директора Департаменту НАТО МЗС України, долучившись до переговорного процесу зі вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу.

У 2009 році був призначений на посаду радника-посланника та заступника голови дипломатичної місії Посольства України в США.

З 8 листопада 2012 по 29 жовтня 2014 рр. — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді.

З 28 грудня 2012 по 29 жовтня 2014 рр. — Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

17 грудня 2014 року розпорядженням КМУ № 1233-р Вадим Пристайко призначений заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату.[7]

20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв’язку з призначенням Главою місії України при НАТО.

7 липня 2017 року призначений Президентом України — Главою місії України при НАТО.

 

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