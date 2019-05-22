Заступником глави АП призначили Вадима Пристайка

Президент України Володимир Зеленський видав указ «Про призначення В.Пристайка Заступником Глави Адміністрації Президента України». Відповідний документ оприлюднений на сайті Глави держави.

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України», – зазначається в указі.

Довідка:

Вадим Пристайко – український дипломат.

У 1994 році призначений на посаду в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі. У той час Міністерство започатковувало переговори зі вступу України до ГАТТ/СОТ, шукало нові можливості для українського бізнесу на ринках, зокрема Африки та Азії.

У 1997 році перейшов на роботу до Азіатсько-Тихоокеанського відділу Міністерства закордонних справ.

У 2000 році був призначений на посаду консула в Сіднеї, Австралія, де займався переважно політичними й економічними питаннями.

У 2002 році прийняв пропозицію перейти на роботу до Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України.

У грудні 2004 року був призначений на посаду радника з політичних питань Посольства України в Канаді. Два роки під час свого 4-річного перебування в Канаді виконував обов’язки Тимчасового повіреного у справах України в Канаді.

У 2007 році був призначений на посаду заступника директора Департаменту НАТО МЗС України, долучившись до переговорного процесу зі вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу.

У 2009 році був призначений на посаду радника-посланника та заступника голови дипломатичної місії Посольства України в США.

З 8 листопада 2012 по 29 жовтня 2014 рр. — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді.

З 28 грудня 2012 по 29 жовтня 2014 рр. — Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

17 грудня 2014 року розпорядженням КМУ № 1233-р Вадим Пристайко призначений заступником Міністра закордонних справ України — керівником апарату.[7]

20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв’язку з призначенням Главою місії України при НАТО.

7 липня 2017 року призначений Президентом України — Главою місії України при НАТО.