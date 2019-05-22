Сьогодні вранці в районі населеного пункту Новотроїцьке восьмеро українських військових потрапили у полон бойовиків РФ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Командування вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців.

Військовою прокуратурою проводяться слідчі дії.