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Восьмеро українських військових потрапили у полон бойовиків РФ

Андрій Котенський

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Сьогодні вранці в районі населеного пункту Новотроїцьке восьмеро українських військових потрапили у полон бойовиків РФ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Командування вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців.

Військовою прокуратурою проводяться слідчі дії.

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