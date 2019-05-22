Верховна Рада сьогодні вноситиме зміни до двох законів

На позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться сьогодні, 22 травня, о 12:00 год., винесено два питання. Про це пише УП, повідомляє Львівський портал.

Перше із питань порядку денного – внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України». По ньому доповідатиме голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Друге питання – це внесення змін до закону «Про публічні закупівлі». Його доповідатиме голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

Станом на 10:50 год. президент Володимир Зеленський уже вніс проект закону про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» (№10317), проте законопроекту про вибори нардепів ще немає.

Як повідомляв Львівський портал, вчора, 21 травня, Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати 22 травня позачергове засідання парламенту.