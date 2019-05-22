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У Львові відбудеться дитяча проща

Анастасія Мельник

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У понеділок, 3 червня, відбудеться дитяча проща до Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ, що у Музеї народної архітектури та побуту (вул. Чернеча гора, 1). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Зокрема, прощу присвятять до Року родини та 150-річчя з дня народження Блаженного Климентія Шептицького.

Програма прощі:

10:30 — З’їзд учасників прощі до Шевченківського гаю

11:00 — Формування колони та піша хода до храму св. Івана Хрестителя

11:30 — Молебень до Христа Чоловіколюбця. Чин благословення дітей.

12:15−13:15 — Перекус

13:15 — Майданчики (інформативний, спортивний, банси, гаївки)

14:45 — Молитва дітей за Україну

15:00 — Завершення прощі, подячне слово, благословення дітей на добру дорогу.

За додатковою інформацією звертайтеся до організаторів: тел. 067 95 07 391.

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