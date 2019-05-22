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Президент жене коней в те саме політичне болото на майбутні п’ять років, – Васюник

Андрій Котенський

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Новообраний президент Володимир Зеленський намагається у парламенті проштовхнути зміни до закону про вибори народних депутатів за пропорційною системою із закритими  списками. Про це повідомив народний депутат України Ігор Васюник, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Не женіть коней, президенте, в те саме політичне болото на майбутні 5 років!

Парламент збирають на позачергове засідання, щоб проштовхнути зміни до закону про вибори народних депутатів за пропорційною системою із закритими (!) списками. Плюс – зниження прохідного бар’єру до 3%

Я «ЗА» зниження бар’єру та відкриті списки, але «ПРОТИ» мажоритарки і закритих списків, що ведуть до партійної диктатури», – повідомив Ігор Васюник.

Політик зауважує, що відмова від мажоритарки на заміну закритим спискам – це вигода для олігархів і пас політичній корупції.

«Ніяких компромісів, як нам пробують розповідати, не має бути. Відмова від мажоритарки на заміну закритим спискам – це не компроміс. Це тимчасова вигода для олігархів і пас політичній корупції! Компроміс має бути в тому, що ВРУ йде, але закон про вибори той, що хоче народ!!! Я не хочу, щоб українці постійно обирали менше зло! Як реформи – то реформи! Як ламати систему – так ламати!», – наголосив він.

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